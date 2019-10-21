3,5 процента составило снижение цен промышленных производителей в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2019 года, сообщил Росстат. Основная причина — снижение цен в добыче на 12,5%, которое стало фактически фронтальным и одним из самых заметных квартальных снижений показателя за последние несколько лет, главным образом благодаря падению цен на нефть (нефть Brent подешевела на 8,7% за квартал). Цены в обработке снизились за третий квартал на 1%. Их среднеквартальные темпы роста остаются около нуля из-за низкого спроса. Опросы ИЭП им. Егора Гайдара в сентябре 2019 года фиксируют намерение 10% компаний снижать цены. За всю историю таких опросов больше было лишь в мае — 13%.