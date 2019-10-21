В Индию со своим ЦОДом

Как стало известно “Ъ”, правительство Петербурга планирует создать центр трансфера технологий из России в Индию в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Первым проектом станет создание в Индии четырех центров обработки данных (ЦОД), соединенных между собой по квантовому каналу стоимостью $6 млн. Это новая разработка в области шифрования данных, на которую Минобрнауки выделило грант. Аналитики отмечают, что российские технологии могут не прижиться на индийском рынке, так как он сильно интегрирован в американский IT-бизнес.

На Петербургском международном инновационном форуме, который состоится в середине ноября, правительство Санкт-Петербурга и индийский консорциум Infinity планируют заключить соглашение по созданию центра трансфера технологий из России в Индию в области ИКТ, рассказал “Ъ” президент «Руссофт» Валентин Макаров. «Наши разработчики предоставляют свои решения, продукты, технологии в этот центр трансфера. Далее они реализуются по программе "Сделано в Индии" — эта программа позволяет нам локализовать свои решения в Индии, иметь до 50% в компаниях и фактически осуществлять 50% расходов в России»,— поясняет господин Макаров. По подписанным документам, центр трансфера технологий будет иметь капитал $10 млн. По словам господина Макарова, 50% готовы внести индийцы, на остальную долю ищут российского инвестора.

Первый проект, который делает российское представительство в Индии, предполагает создание четырех центров обработки данных (ЦОД), соединенных между собой по квантовому каналу. Кроме того, ЦОД будет мобильным и не потребует дополнительного охлаждения, так как для Индии это обязательное условие. Общая стоимость проекта $6 млн.

«Мы покупаем ЦОДы у "Росатома" (сами они их продавать не могут), ставим их в Индии, обвязываем сетями, ставим еще квантовую криптографию, можем поставить блокчейн, и это вместе будет система, которая представляет услугу нового уровня для Индии. И мы точно знаем, что эта услуга востребована»,— говорит господин Макаров. По его словам, уже есть оператор, который готов взять инфраструктуру и предоставить услугу на ее основе. «Мы в течение пяти лет отбиваем инвестиции и получаем прибыль»,— говорит он. Кроме Индии российские разработчики ведут переговоры с Вьетнамом, Малайзией, Индонезией. «В перспективе мы должны сделать инфраструктуру на базе ЦОДов, связанных по квантовым каналам, которая будет покрывать Евразию»,— отмечает господин Макаров.

В 2017 году Минобрнауки выдало трехлетний грант в размере 160 млн рублей на создание системы управления дата-центром с использованием квантовой технологии защиты линий связи. Его получили самарская компания АО «Смартс», также в проекте участвовали специалисты Университета ИТМО и петербургская компания ООО «Би Питрон», которая занимается телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Портал ITMO.News объяснял, что в системе квантовых коммуникаций надежнее математических алгоритмов шифрования, даже самый сложный из которых можно «раскусить». «Носителями информации здесь выступают одиночные фотоны, которые необратимо изменяются при любой попытке перехвата сигнала, — таким образом, пользователь мгновенно узнает о вторжении в канал",— пояснял ITMO.News. Разработчики проекта утверждали, что аналогов в России нет.

Гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин отмечает, что индусы очень сильно интегрированы в американcкий IT-бизнес. «Зачем им российские услуги — непонятно. Тем более исторически Россия конкурировала с Индией на рынке офшорного программирования»,— отметил эксперт.

Алексей Кириченко