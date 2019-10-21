Альфа-банк нашел управляющего в «Таврическом»

Председатель правления банка «Таврический» Илья Злуницын перешел на работу в Альфа-банк, где занял пост управляющего по Петербургу. Ранее менеджер работал на похожей должности в Россельхозбанке и Росбанке.

Новым управляющим Альфа-банка в Санкт-Петербурге и Ленобласти назначен Илья Злуницын, рассказали “Ъ” в кредитной организации. На этом посту он будет осуществлять общее руководство региональным филиалом банка, отвечать за стратегические инициативы, продвижение новых продуктов и услуг, взаимодействие с органами государственной власти, пояснил представитель Альфа-банка. Должность управляющего кредитной организации в Петербурге освободилась в марте, когда занимавший ее Михаил Троицкий был назначен дивизиональным руководителем дирекции управления и развития сети Альфа-банка.

До последнего времени Илья Злуницын был председателем правления банка «Таврический» и руководил его финансовым оздоровлением (с 2015 года санатором «Таврического» выступает банк «Международный финансовый клуб»). Работать в этом банке менеджер начал в ноябре 2016 года, став советником председателя правления. В 2014-2016 годах господин Злуницын занимал пост директора петербургского филиала Россельхозбанка, а перед этим более десяти лет работал в Росбанке, в том числе в должности регионального директора Северо-Западного филиала.

Господин Злуницын в разговоре с “Ъ” назвал переход в Альфа-банк «новым интересным вызовом». «Альфа-банк привлекает тем, что это крупнейший частный банк страны с серьезными амбициями. В Петербурге мы можем войти в тройку лидеров по различным направлениями деятельности»,— уверен банкир. Большая часть работы по санации «Таврического» была завершена, банк три года показывает положительный финансовый результат, восстановил платежеспособность и доверие клиентов, кратно увеличил свои показатели, пояснил он. Согласно данным рейтинга «Интерфакс-ЦЭА», во втором квартале 2019 года «Таврический» был четвертым по величине банком Петербурга с размером активов 89,3 млрд рублей.

По информации “Ъ”, преемником господина Злуницына в «Таврическом» может стать заместитель председателя правления кредитной организации Павел Зварич. В банке «Международный финансовый клуб» оперативно не ответили на запрос “Ъ” о кандидатуре нового председателя правления «Таврического».

Альфа-банк решил усилить команду не только для решения повседневных задач, но и хочет иметь кандидатуру на вырост, если встанет вопрос санации какого-то банка, считает директор консалтинговой компании HR bp Андрей Щербаков. По его словам, господин Злуницын успешно проявил себя во время финансового оздоровления «Таврического». Этот процесс происходил в сжатые сроки и требовал серьезных компетенций и ответственности, указывает эксперт. Илья Злуницын уже возглавлял региональные филиалы федеральных банков, поэтому эта работа ему хорошо знакома, говорит первый заместитель исполнительного директора по розничному бизнесу банка «Россия» Кирилл Мясоедов (ранее работал в Росбанке).

Собеседник “Ъ” на банковском рынке полагает, что кадровое назначение не отвечает «слишком амбициозным» задачам кредитной организации по превращению в третий банк Петербурга. «В частности, они не слишком заметны в корпоративном сегменте региона, а господин Злуницын никогда не был известен как клиентщик»,— указывает он. С этим мнением не согласен господин Мясоедов: «Он уже достиг апогея, когда можно говорить о его универсальности как управленца, поэтому не думаю, что у него могут возникнуть какие-то проблемы».

Константин Куркин