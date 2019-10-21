Артур Бетербиев добил до Китая

Главным событием в профессиональном боксе, по крайней мере этого месяца, стала одержанная в минувшие выходные российским боксером Артуром Бетербиевым убедительная победа над украинцем Александром Гвоздиком. Благодаря ей Бетербиев добавил к титулу чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии Международной боксерской федерации (IBF) чемпионское звание Всемирного боксерского совета (WBC), принадлежавшее Гвоздику. Кажется, интриги со следующим соперником россиянина уже нет. Несколько источников сообщили о том, что в феврале он будет драться против самого известного китайского боксера — Мэн Фаньлуна.

В минувшие выходные в Филадельфии состоялся один из самых значимых поединков года в профессиональном боксе. Его героем стал россиянин Артур Бетербиев. Проигрывая по итогам двух третей боя знаменитому украинцу Александру Гвоздику, которого большинство букмекерских контор считали фаворитом, Бетербиев смог добавить и нокаутировать соперника в десятом раунде. Благодаря этому успеху российский боец, одержавший 15 досрочных побед в 15 профессиональных матчах, добавил к своему титулу чемпиона мира по версии IBF принадлежавшее Гвоздику звание WBC. Это заметное достижение. Сегодня в профессиональном боксе помимо Бетербиева есть всего семь боксеров, у которых больше одного чемпионского пояса.

В наиболее актуальный после этого матча вопрос превратился вопрос традиционный — по поводу следующего соперника Артура Бетербиева. В полутяжелом весе есть еще два российских чемпиона, с которыми наиболее эффективный в современном боксе «панчер» еще не встречался. У Всемирной боксерской ассоциации (WBA) это Дмитрий Бивол, у Всемирной боксерской организации (WBO) — Сергей Ковалев. Между тем по крайней мере в ближайшем бою у Бетербиева, кажется, будет другой оппонент.

Вчера сразу несколько ресурсов сообщили о том, что Артур Бетербиев теперь встретится с китайцем Мэн Фаньлуном. Некоторые из них ссылаются на эфир ESPN (шоу в Филадельфии транслировал именно крупнейший в Америке спортивный телеканал). В него попал разговор после окончания центрального матча между Бетербиевым и главой промоутерской компании Top Rank, основного организатора филадельфийского боя, Бобом Арумом. «2 февраля ты дерешься в Китае против китайского парня. 2 февраля»,— предупредил россиянина Арум.

Китай лишь недавно, уже в текущем столетии, по-настоящему заинтересовался профессиональным боксом. И в нем у него есть только один подобравшийся довольно близко к верхушке иерархии в своей категории представитель. Это как раз полутяжеловес Мэн Фаньлун. В его послужном списке, как и у Бетербиева, 15 выигрышей в 15 боях, а последний из них — июньский против немца Адама Дайнеса — принес ему статус обязательного претендента IBF. Ранее о намерении драться с Бетербиевым говорил промоутер Мэн Фаньлуна Дино Дува.

Обозреватель ESPN Дэн Рафаэл подтвердил, что Артур Бетербиев проведет бой против китайского бойца, который тренируется в Нью-Джерси. По его данным, точная дата поединка еще не согласована. Но он состоится во время празднований китайского Нового года: они начинаются 25 января. При этом, как уточнил Дэн Рафаэл, Боб Арум уже заявил, что после такого матча возможно продолжение «объединения» титулов в полутяжелом весе с участием Бетербиева. Наиболее вероятным его противником в случае победы над китайцем промоутер назвал Дмитрия Бивола.

Алексей Доспехов