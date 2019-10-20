СМИ: страны НАТО создали штаб по турецкой операции в Сирии

НАТО создала кризисный штаб по ситуации в Сирии в связи с турецкой военной операцией, сообщает DW со ссылкой на Welt an Sonntag. В него вошли военные эксперты, специалисты в области разведки и безопасности, а также политические советники.

По данным газеты, 16 октября на заседании Североатлантического совета Турция пообещала сообщать своим партнером о ходе военной операции, масштабах ущерба и количестве беженцев. Анкара заявила, что наступление завершится до первой половины ноября. Отмечается, что заседание проводилось до того, как Турция согласилась на режим прекращения огня на 120 часов.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Цель наступления — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK).

В полночь 18 октября Турция приостановила операцию на пять дней. Соглашение было достигнуто в результате переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американской делегацией во главе с вице-президентом США Майком Пенсом. Позднее Анкара и Вашингтон также договорились о создании зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км.

О ситуации в Сирии — в материале “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».