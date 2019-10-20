IBU утвердил стратегию развития биатлона до 2026 года

Международный союз биатлонистов (IBU) на внеочередном конгрессе в Мюнхене единогласно утвердил стратегию развития биатлона до 2026 года, носящую название Target26.

«Стратегия является для IBU первым в своем роде документом и отражает приверженность усилению сильных сторон нашего вида спорта и максимизации его огромного потенциала»,— сказано в сообщении на странице IBU в Twitter.

ТАСС указывает, что стратегия, в частности, предполагает создание к 2022 году Академии биатлона, в которой свои знания будут совершенствовать спортсмены, тренеры и представители национальных федераций. В рамках этой работы будет разработана система сертификации тренеров.

Кроме того, принятый документ предполагает увеличение финансовой поддержки национальных федераций, более тесную работу с болельщиками, а также популяризацию биатлона через социальные сети и расширение рынка. Другая инициатива IBU — развитие уличного биатлона, который позволит вовлечь в спорт молодую аудиторию из больших городов. Для этого предполагается утвердить формат, который обеспечит безопасность проведения таких соревнований.