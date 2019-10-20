Правительство предлагает обязать банки проверять номера клиентов

Правительство предлагает обязать банки проверять телефонные номера своих клиентов, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Организации должны будут выяснять, привязан ли номер к паспорту клиента, как часто он его использует, менял ли устройство и т.д. Ранее ввести такую проверку планировалось по желанию.

Проверять номера предлагается для того, чтобы бороться с мошенничеством, поскольку на черном рынке продается большое количество SIM-карт. По словам ведущего аналитика Mobile RG Эльдара Муртазина, каждая десятая SIM-карта оформляется на подложные документы. Кроме того, если человек не пользуется номером долгое время, его могут заблокировать и передать кому-то другому. В правительство также считают, что инициатива защитит от коллекторов людей, которым продали SIM-карту человека, который задолжал банкам.

Для проверки будет использоваться единая информационная система проверки сведений об абоненте (ЕИС). Средства на ее создание теперь предлагается брать не с операторов связи, а с банков. «Поправки правительства, скорее всего, будут поддержаны комитетом. Некоторые предложения требуют дискуссии. Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла для участия в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему,— сказал господин Аксаков.

Операторы «Билайн» и Tele2 выступили против инициативы, даже если за ЕИС будут платить банки. В «МегаФоне» считают, что предложение правительства не решит проблему борьбы с мошенничеством.

Подробнее о создании ЕИС читайте в материале “Ъ” «Номер свяжут с абонентом».