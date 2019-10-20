Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) — турнире Skate America в Лас-Вегасе. По сумме за короткую и произвольную программу она получила 227,76 балла.

Еще одна россиянка, Елизавета Туктамышева, заняла третье место, набрав 205,97 балла. Второе место заняла американская спортсменка Брэди Теннелл (216,14 балла). Станислава Константинова заняла 11 место с 143,39 баллами.

О неудачах в коротких программах читайте в материале “Ъ” «Российские фигуристы на вторых ролях».