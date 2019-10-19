Российские фигуристы на вторых ролях

Российские участники первого этапа Гран-при не заняли ни одного первого места после исполнения коротких программ на стартовом этапе серии Гран-при Skate America в Лас-Вегасе. Дмитрий Алиев, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцоры Александра Степанова и Иван Букин перед произвольной программой идут вторыми. А лучшая из российских одиночниц Анна Щербакова — только четвертая.

Серебряный призер чемпионата Европы россиянин Дмитрий Алиев (96.57 балла) после удачного короткого проката, в котором безошибочно исполнил два четырехоборотных прыжка (один в каскаде), уступил по технике всего два балла действующему чемпиону мира из США Нейтану Чену (102.7). Всего же по сумме обеих оценок фигуристов разделили 6 баллов. Тренер фигуриста Евгений Рукавицын считает, что его ученик не дал никаких поводов для беспокойства в своем первом выступлении на этапе Гран-при, несмотря на небольшие помарки в элементах. На третьем месте — Киган Мессинг из Канады (96,34). Дебютант серии Роман Савосин (57,92) — последний, 12-й, так как он упал с акселя и сорвал каскад.

Российский фигурист Дмитрий Алиев Фото: Reuters

Российская спортивная пара Дарья Павлюченко—Денис Ходыкин показали практически безошибочный прокат с самым высоким техническим уровнем и с личным рекордом, заняв промежуточное второе место (71,25).

Российская спортивная пара Дарья Павлюченко—Денис Ходыкин Фото: Reuters

А лидируют пока более опытные китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (72,73), также с личным рекордом опередившие россиян за счет более высокой оценки за компоненты. Американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледук — третьи (68,20). Ученики Сергея Доброскокова и Сергея Рослякова чисто исполнили параллельный тройной выброс, тройной прыжок и тройной подкрут. Лишь на дорожке шагов у партнерши судьи заметили незначительные помарки.

«На дорожке Даша споткнулась, зацепившись за мою ногу. А значит, нам есть над чем работать»,— считает Денис Ходыкин.

Танцевальный дуэт призеров чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин (80.46) после ритм-танца также вторые. А лидируют призеры чемпионатов мира американцы Мэдисон Хаббелл—Закари Донохью (83.45). Замыкают тройку канадцы Лоренс Фурнье-Бодри—Николай Соренсен ( 77.85). Александра Степанова уверена, что они с партнером на тренировках хорошо отработали короткий танец, однако здесь расстроилась уже по ходу проката, потому что почувствовала, что некоторые ключевые элементы могла сделать иначе. «У нас же получилось слишком дежурно, а в этом случае вся программа целиком перестает восприниматься так, как должна. Это мое расстройство, видимо, передалось партнеру. Так поступать, конечно же, нельзя»,— цитирует «РИА Новости» фигуристку.

Две другие российские пары Тиффани Загорски—Джонатан Гурейро (70.49) и дебютанты взрослой серии Гран-при Софья Шевченко—Игорь Еременко (66.10) расположились на пятом и девятом местах соответственно.

Россиянки же по итогам коротких прокатов в тройку сильнейших не попали. В лидеры вышла американка Брэди Теннелл (75,10), на втором и третьем местах — японки Каори Сакамото (73,25) и Вакаба Хигути (71,76). Лучший результат из российских одиночниц у Анны Щербаковой. Она с недокрутом исполнила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера и упала после дорожки шагов, заняв четвертое место (67,60). «Это глупая ошибка, и я обещаю, что такого больше не повторится»,— заявила спортсменка журналистам.

Российская фигуристка Анна Щербакова Фото: Reuters

Экс-чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева (67,28) прекрасно прыгнула тройной аксель, однако затем допустила ряд неточностей и стала лишь пятой, назвав свой прокат ужасным. «Прокат был абсолютно ужасным, я расстроена. Совершенно оказалась не в ногах, делала все элементы через силу. Видимо, сказался джетлаг, на тренировках все было значительно лучше. У нас получился очень долгий перелет, но это никого не волнует»,— сказала фигуристка журналистам. Станислава Константинова (48,27) с двумя падениями оказалась на 11 месте.

Вера Мухина