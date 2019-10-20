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Поисково-спасательная операция возобновлена на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Поисково-спасательная операция возобновлена на месте прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС. «Работы возобновлены»,— заявили там.

В правительстве Красноярского края сообщали, что ночью поисково-спасательные работы и работы по ликвидации последствий ЧП были приостановлены. Оперативный штаб по координации действий работает в круглосуточном режиме.

В ночь на 19 октября на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, было затоплено два рабочих общежития временного типа. По данным МЧС, погибли 15 человек, 6 пропали без вести. Понедельник, 21 октября, объявлен днем траура.

Подробнее о ЧП — в материале “Ъ” «Дамба подвела артель».

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