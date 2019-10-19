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Кирилла Жукова осудили на три года за применение насилия к сотруднику Росгвардии на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фигуранта «московского дела» Кирилла Жукова этапировали в колонию Нижнего Тагила

Осужденного на три года фигуранта «московского дела» Кирилла Жукова этапируют в колонию Нижнего Тагила. «Этапируют в Нижний Тагил через Пермь. Он служил в Росгвардии, поэтому идет туда как бывший военнослужащий», — цитирует его адвоката Светлану Байтурину «МБХ медиа».

Кирилла Жукова задержали после июльской акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На несанкционированной акции протеста Жуков попытался поднять забрало шлема сотрудника Росгвардии. Его признали виновным в применении насилия к силовикам. Свою вину он не признал.

О том, как суд утверждал приговоры фигурантам «дела 27 июля» Ивану Подкопаеву и Кириллу Жукову, читайте в материале «Удар по шлему сохранил тяжесть»

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