Египетские археологи обнаружили в Луксоре 30 саркофагов с мумиями Х века до н.э.

Министерство по делам древностей Египта сообщило, что 30 саркофагов с мумиями, обнаруженные в городе Луксор относятся примерно к Х в. до н.э., пишет газета Asharq Al-Awsat. Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири сообщил, что деревянные гробы, в которых обнаружили мужчин, женщин и детей, относятся к временам правления XXII династии фараонов (945 г. до н.э — 715 г. до н.э.) и были собраны и спрятаны из-за боязни быть разграбленными. Ранее сообщалось, что они относятся ко времени XVIII династии фараонов (1550-1292 годы до н. э.).
The Al-Asasif Cachette. Intact and sealed coffins. More details to be announced on Saturday..Keep tuned #luxor #egypt #egyptology #historyofegypt #aasif #cachette #discovery #Archaeology pic.twitter.com/4CRcpfgrvf— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) 15 октября 2019 г.
Саркофаги были уложены в два яруса на кладбище Аль-Асасиф. Все они находятся в хорошо сохранившемся состоянии, не потеряли цвета и надписи. До сегодняшнего дня они не вскрывались.
Некрополь Эль-Ассасиф находится рядом с Долиной Царей, где находятся захоронения XVIII, XV и XVI династий. В центре некрополя находится общая могила, где хоронили беднейших представителей древнеегипетского общества.
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