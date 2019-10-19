Египетские археологи обнаружили в Луксоре 30 саркофагов с мумиями Х века до н.э.

Министерство по делам древностей Египта сообщило, что 30 саркофагов с мумиями, обнаруженные в городе Луксор относятся примерно к Х в. до н.э., пишет газета Asharq Al-Awsat. Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири сообщил, что деревянные гробы, в которых обнаружили мужчин, женщин и детей, относятся к временам правления XXII династии фараонов (945 г. до н.э — 715 г. до н.э.) и были собраны и спрятаны из-за боязни быть разграбленными. Ранее сообщалось, что они относятся ко времени XVIII династии фараонов (1550-1292 годы до н. э.).

Саркофаги были уложены в два яруса на кладбище Аль-Асасиф. Все они находятся в хорошо сохранившемся состоянии, не потеряли цвета и надписи. До сегодняшнего дня они не вскрывались.

Некрополь Эль-Ассасиф находится рядом с Долиной Царей, где находятся захоронения XVIII, XV и XVI династий. В центре некрополя находится общая могила, где хоронили беднейших представителей древнеегипетского общества.