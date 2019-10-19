В Калининграде на 53-ем году жизни умер теннисист Александр Волков, сообщили друзья спортсмена «Новому Калининграду». О смерти Александра Волкова в своем Twitter также сообщил вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

Александр Волков начал профессиональную карьеру в 1986 году. В 1990 году он выиграл в первом раунде US Open у шведского теннисиста Стефана Эдберга, в то время бывшего первой ракеткой мира. В 1994 году Волков стал победителем Кубка Кремля, всего в его активе три победы в одиночном разряде на международных турнирах. В составе сборной России Волков дважды выходил в финал Кубка Дэвиса (в 1994 и 1995 годах), карьеру игрока он завершил в 1998 году. С 2002 года Александр Волков работал тренером сборной России по теннису.