Россиян будут информировать о праве на соцподдержку

Правительство России поручило с 2022 года обеспечить на всей территории страны предварительное информирование граждан о предоставлении мер социальной поддержки, сообщается на сайте Кабмина.

Министерству труда поручено с участием заинтересованных органов исполнительной власти и организаций разработать и до 30 марта 2020 года предоставить правительству план мероприятий по обеспечению перехода к предварительному информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки, предусмотрев оптимизацию процедур оформления соответствующих услуг, а также исключение требования от граждан документов, имеющихся в распоряжении государственных и муниципальных органов и организаций.

Минтруду, Минкомсвязи и Минэкономразвития правительство дало поручения провести в четырех субъектах РФ в 2020 году эксперимент по созданию и организации системы предварительного информирования граждан о мерах социальной поддержки через единый контакт-центр на основе формирования в Единой государственной информационной системе социального обеспечения персонифицированной информации о возникновении прав на ее получение. В первом квартале 2021 года, с учетом результатов эксперимента, ведомствам будет нужно подготовить методические материалы по оказанию на основе единых стандартов государственных и муниципальных услуг с предварительным информированием граждан о предоставлении мер социальной поддержки, включая возможность получения необходимых документов и сведений путем межведомственного электронного взаимодействия.