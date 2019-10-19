Правительство одобрило отмену экзаменов на статус носителей русского языка украинцам и белорусам

Граждане Белоруссии и Украины смогут не сдавать экзамен для получения статуса носителей русского языка. Соответствующее решение было принято на заседании правительства РФ 17 октября.

По закону носителями русского языка могут быть признаны иностранцы или лица без гражданства, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут либо ранее проживали в России. Для получение статуса носителя нужно пройти собеседование.

«Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком»,— сообщает пресс-служба правительство. Белорусы и украинцы должны будут лично подать заявления о признании их носителями русского языка. Порядок подачи таких заявлений определит МИД РФ.

Кроме того, планируется уполномочить МВД совместно с Минпросвещения определить критерии признания иностранцев носителями русского языка. Также МВД займется разработкой контрольных измерительных материалов для собеседования. Соответствующий проект закона правительство поручило внести в Госдуму.