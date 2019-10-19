Выявлены крупнейшие налогоплательщики Петербурга и Ленобласти

Крупнейшим налогоплательщиком Санкт-Петербурга в 2019 году стала компания АО «Группа "Илим"», основной сферой деятельности которой является производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона. Она выплачивает в городской бюджет налог на прибыль в размере 9,086 млрд рублей. Ранее занимавшая первую позицию по этому показателю «Газпром нефть», по данным «Ъ», переместилась на вторую строчку в списке крупнейших городских налогоплательщиков.

В Ленобласти наибольший вклад в региональную казну вносит табачная компания АО «Филип Моррис Ижора» — перечисляемый ею налог на прибыль составляет 5,568 млрд руб.

Крупнейшим налогоплательщиком на всей территории РФ остается ПАО «Сургутнефтегаз». По данным СПАРК, в 2018 году компания выплатила по налогу на прибыль 161,2 млрд руб.

Налогоплательщиков-лидеров всех регионов России можно найти на карте нового проекта «Ъ» «Самые платежеспособные – 2019».