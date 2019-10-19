«Интерфакс»: вылетевший из Улан-Удэ в Москву самолет запросил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

Пассажирский самолет авиакомпании Smartavia, выполняющий рейс Улан-Удэ—Москва, запросил экстренную посадку в Красноярске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, экстренные службы получили анонимное сообщение о бомбе на борту. В самолете находятся около 150 человек.

В аэропорту Красноярска ТАСС подтвердили, что ожидают экстренной посадки лайнера. Самолет должен был прибыть в Домодедово в 14:00, его прилет отложен на 1 час, следует из онлайн-табло. По данным Flightradar24, лайнер пока вырабатывает топливо над аэропортом.

Источник ТАСС рассказал, что звонок с сообщением о минировании поступил с неизвестного номера из Улан-Удэ почти сразу после взлета. «Устанавливается человек, совершивший звонок. Борт ожидают на взлетной экстренные службы Красноярска. Пассажиров рейса высадят в терминал, самолет будет тщательно проверен»,— уточнил собеседник агентства.