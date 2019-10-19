Буддисты сходят с горы

Власти Свердловской области, руководство «Евраза» и уральская буддистская религиозная община подписали соглашение об освобождении верующими монастыря на горе Качканар. По условиям компромисса буддистам выделят земельный участок на безопасном расстоянии от проведения горных работ, к которому будет построена дорога. Посещать святыни на горе Качканар будет возможно по графику, согласованному с «Евразом», который разрабатывает Качканарское месторождение. Представители религиозной общины называют соглашение неполным из-за отсутствия в документе перечня способов сохранения культовых сооружений.

О достигнутом компромиссе в длившемся несколько лет споре между представителями уральской буддистской общины на горе Качканар и компанией «Евраз» сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько: «Находиться монастырю там невозможно, иначе придется останавливать программу развития города и Качканарского ГОКа. В итоге достигнуто соглашение: в безопасном месте выделяем участок, отсыпаем к нему дорогу, строим бытовые и культовые постройки»,— уточнил он во время пресс-конференции. Проект планируется закончить до 2020 года. «После этого у общины будет возможность периодически по графику, согласованному с ГОКом, совершать паломничество к религиозным святыням (на нынешнем месте.— “Ъ”), но без проживания»,— добавил господин Бидонько.

Подписи под документом поставили Сергей Бидонько, управляющий директор «Евраз Качканарский ГОК» Алексей Кушнарев, глава общины буддистов Михаил Санников и председатель местной буддистской религиозной организации «Путь Будды» Семен Загородний. По словам вице-губернатора, фактически финансирование переезда буддистов находится в ведении «Евраза». Господин Кушнарев подтвердил, что предприятие окажет помощь при переезде с занимаемого участка в поселок Косья и размещении религиозной общины в нем.

Напомним, «Евраз» занимается освоением Собственно-Качканарского месторождения руды. Промышленную добычу руды на месторождении планируется начать в первом квартале 2021 года. Ожидается, что в 2024 году добыча руды составит 13 млн тонн в год. Буддийский монастырь «Шад Тчуп Линг», который был основан 15 мая 1995 года Михаилом Санниковым, самовольно занявшим гору Качканар, попадает в зону взрывных работ. В монастыре в разное время проживали от 5 до 30 человек, в последние годы объект стал туристической достопримечательностью.

В 2014 году Качканарский горсуд постановил освободить гору Качканар от монастыря. Однако приставы не смогли исполнить решение суда из-за труднодоступности построек — до монастыря необходимо пройти пешком около 8 км по скалам. В середине февраля 2016 года свердловские приставы напомнили буддистам о необходимости освободить занимаемый участок, однако получили отказ. Планируемый снос монастыря постоянно откладывался из-за отсутствия средств, невозможности подвести технику на гору или плохих дорог. Согласно смете, процесс сноса оценивался в сумму около 1,6 млн руб. «Евраз» несколько раз заявлял о готовности помочь общине переехать на соседнюю гору Мохнатка.

Господин Загородний отметил, что религиозная община «добивалась другого». «Мы надеемся, что соглашение обеспечит сохранность культовых сооружений. Однако в документе не обозначены конкретные способы сохранения»,— уточнил он. По словам Семена Загороднего, областные власти в ближайшие дни создадут рабочую группу для контроля за осуществлением соглашения. «Мы ожидаем, что представители общины в нее войдут»,— добавил господин Загородний.

Анастасия Реутова, Екатеринбург