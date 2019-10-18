Владельца «Суммы» Магомедова исключили из правления РСПП

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) исключил из правления владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и основателя группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол заседания бюро правления РСПП (информацию подтвердили в самом союзе). Оба бизнесмена являются фигурантами уголовных дел.

Что такое группа «Сумма» Читать далее

Совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова задержали в марте 2018 года. Их обвиняют в организации преступного сообщества, хищениях и растратах минимум на 2,5 млрд руб. По версии следствия, Зиявудин Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций.

Основателя «Нового потока» и бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова задержали в июле в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по заявлению Сбербанка, который посчитал, что кредитную организацию ввели в заблуждение о финансовом состоянии предприятия. Дмитрия Мазурова арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

О деле братьев Магомедовых читайте в материале “Ъ” «“Сумма” превысила предельный срок ареста».

Подробнее о деле Дмитрия Мазурова — в публикации “Ъ” «В дело Дмитрия Мазурова подливают дизтоплива».