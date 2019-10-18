Место рождения — космос

Нидерландский стартап Spaceborn United собирается организовывать роды на орбите. Как отмечает The Daily Mail, миссия будет длиться от 24 до 36 часов. Стартап интересуют условия рождения младенцев. Первый космический ребенок может появиться на свет уже через 12 лет. Как такое возможно? Разбиралась Юлия Грицай.

Все началось с перепелят: советские ученые отправили в космос яйца птиц в специальном инкубаторе еще 30 лет назад, а вместе с ними и центрифугу, которая вращалась, создавая для пернатых силу тяжести. Правда, тогда ничего не вышло, так как перепелята не смогли адаптироваться к невесомости и встать на ножки. Уже через несколько дней все они погибли. Следующими на очереди оказались лабораторные крысы. Специалисты из NASA доставили беременных зверьков на орбиту. Детеныши благополучно появились на свет, но сами роды дались самкам тяжело: у них было в два раза больше схваток, чем обычно на Земле. Проблемы со здоровьем после полетов начинаются даже у подготовленных космонавтов, отмечает президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов: «Периодически у нас проходят роды в воде, некоторые рожали в самолете. Но все же природа создала определенные условия, при которых женщина должна рожать, испытывая земное притяжение.

В результате отсутствия притяжения у женщины может усилиться кровотечение, у ребенка могут появиться проблемы с дыханием, все-таки он должен родиться в привычной для себя обстановке».

Но основатели Spaceborn United уверены, что роды в космосе вполне возможны. Планируется, что они будут проходить на низкой околоземной орбите на высоте в 2 тыс. км. Беременных женщин будут отправлять в космос примерно на сутки, максимум на 36 часов. Для эксперимента компания отберет 30 женщин, которые уже дважды родили детей без осложнений. Кроме того, у них должна быть высокая устойчивость к радиации. При хорошем техническом оснащении станции и бригаде квалифицированных врачей роды в космосе должны пройти успешно, говорит акушер-гинеколог Тимофей Кирпа-Иванов: «Есть специальная технология тест-бассейн: если роды текут не совсем гладко, женщину погружают в воду и наблюдают за ней 2-3 часа, если ситуация не изменилась, то самостоятельно рожать не рекомендуется. По сути, бассейн моделирует ощущение невесомости. Тело не испытывает серьезных гравитационных нагрузок, поскольку находится в подвешенном состоянии: женщина не находится в вынужденной позе, а принимает то положение, которое ей диктует ситуация».

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Ранее устраивать роды в космосе собиралась другая нидерландская компания SpaceLife Origin. Но после консультаций с врачами от этих планов там отказались.

Эксперименты с родами в невесомости проводит и Россия. Так, например, в 2014 году ученые отправили в космос мух-дрозофил. После того как они вернулись на Землю, одну часть оставили в лаборатории, а другую — отправили обратно в космос. Тогда выяснилось, что вторая группа в космосе размножалась продуктивнее, чем первая на Земле.