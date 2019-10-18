После рейда полиции возле Сенной площади задержаны десятки мигрантов

Сотрудники полиции и Росгвардии 18 октября провели в Петербурге очереднйо рейд по местам скопления мигрантов.

Как сообщает телеканал «78» задержаны 60 человек, «Фонтанка.ру» приводит данные о нескольких сотнях задержанных.

Проверки проводились на Апраксином и Сенном рынках, в универсаме «Народный». Большинство из задержанных — приезжие из Средней Азии, имеющие проблемы с документами на пребывание в России или без разрешений на работу.

Напомним, что полиция проводит подобные рейды не в первый раз. Все они связаны с делом о массовой драке в Апраксином дворе, которая произошла 14 сентября. После нее в больницу были доставлены два гражданина одной из азиатских республик. Прошлая проверка проводилась полицией 14 октября.