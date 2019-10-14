Более 40 мигрантов доставлены в полицию после серии обысков

В результате оперативных мероприятий, проводимых по делу о массовой драке в Апраксином дворе, в полицию Петербурга доставлены 43 иностранных гражданина. Как сообщает ТАСС, 21 человек привлечен к ответственности за нарушение миграционного режима. Рейды проходили на территории города и Ленобласти, по 18 адресам. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли у мигрантов оружие. Законность их приобретения проверяется.

Драка в Апраксином дворе произошла 14 сентября. Позднее в больницу были доставлены два гражданина одной из азиатских республик с ножевыми ранениями. 16 сентября были задержаны 12 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 11 октября сотрудники петербургской полиции и СОБР Росгвардии провели ряд обысков. В них принимали участие около 70 человек.