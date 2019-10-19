Ще не вмерла оборона

В 2020 году власти Украины потратят на обеспечение «обороноспособности и безопасности» страны рекордную сумму — не менее 245,8 млрд гривен (636,6 млрд руб.). Это следует из проекта бюджета, принятого в пятницу Верховной радой в первом чтении. При этом выступавший перед депутатами министр обороны Андрей Загороднюк дал понять, что к окончательному утверждению документа эта расходная статья может еще увеличиться. Обсуждение будущего украинской обороноспособности прошло на фоне очередного провала попытки разведения войск между сторонами конфликта в Донбассе — ключевого условия для дальнейшего урегулирования не прекращающегося уже пять с половиной лет конфликта.

Бюджет Украины на 2020 год еще окончательно не утвержден — после пятничного голосования в Верховной раде правительство сможет дорабатывать документ до ноября. Однако общие контуры вряд ли сильно изменятся. Проект бюджета основан на действующем макропрогнозе с ростом ВВП на 3,3% и валютным курсом 28,2 гривен за доллар. Предполагается, что доходы составят 1,079 трлн гривен (2,79 трлн руб.), расходы — 1,170 трлн гривен (3,03 трлн руб.).

Уже сейчас ясно, что рекордная сумма будет выделена на обеспечение «обороноспособности и безопасности» страны. В 2020 году на эти цели планируется потратить 245,8 млрд гривен (636,59 млрд руб.) — на 16,1% больше, чем в 2019 году. На этот факт власти Украины — например, премьер Алексей Гончарук, который в начале недели встретился с представителями «Движения ветеранов Украины» — обращают особое внимание.

Как заверил “Ъ” эксперт по политическим и правовым вопросам украинского центра KievStratPro Алексей Бебель, увеличение оборонных расходов не стоит воспринимать как сенсацию — речь идет просто об «удовлетворении потребностей тех или иных государственных органов, поддержании их функционирования в нормальном состоянии». Между тем эксперт Московского центра Карнеги Константин Скоркин в разговоре с “Ъ” предположил: «Таким способом команда президента Владимира Зеленского хочет добиться расположения военных, потому что с самого начала в армейской среде к смене власти отнеслись с подозрением, учитывая пацифистскую направленность его риторики». По мнению эксперта, «сейчас, учитывая обострение вокруг мирных инициатив, увеличение военного бюджета оказалось очень актуальным».

Значительная часть расходов на оборону в новом бюджете связана не с ведением боевых действий как таковых, а с насущными потребностями действующих военных и ветеранов.

Практически половина оборонного бюджета — 127 млрд гривен — пойдет на зарплату военных. 4,5 млрд — на продукты питания, 4,3 млрд — на выплаты в случае гибели или инвалидности. Среди депутатов нашлись недовольные суммой, выделенной непосредственно на закупку и модернизацию военной техники,— согласно пояснительной записке к бюджету, это около 30 млрд гривен. «Как вы собираетесь латать эти дыры?» — спросил в пятницу на слушаниях в Раде министра обороны Андрея Загороднюка депутат от фракции «Голос» Сергей Рахманин. «Как вы знаете, те цифры, которые опубликованы, предварительные, бюджет сейчас пересматривается,— парировал господин Загороднюк.— Надеюсь, скоро вы увидите новый бюджет и будете довольны тем процентом, который выделяется на военную технику». Часть денег, по словам министра, будет потрачена на закупку зарубежной техники, «потому что многие из образцов не производятся на Украине». «Когда наши вооруженные силы будут отвечать угрозам, шансы на мир будут намного выше»,— резюмировал господин Загороднюк.

В том же духе в беседе с “Ъ” высказался представитель фракции «Европейская солидарность» (ее возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко) Алексей Гончаренко. Это может свидетельствовать о том, что перехватить «патриотическую» повестку у своих оппонентов команде Зеленского вполне удалось. «В бюджете много проблем, социальная сторона не учтена вообще, поэтому лично я голосовал против него. Но увеличение расходов на армию я поддерживаю. Без сильной армии никакого мира с таким соседом, как Владимир Путин, не будет»,— сказал “Ъ” господин Гончаренко.

Проект бюджета в первом чтении поддержали 255 депутатов (при минимально необходимых 226). Против выступили лишь враждующие между собой фракции «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Депутаты от «Батькивщины» Юлии Тимошенко и «Голоса» Святослава Вакарчука предпочли воздержаться.

Отметим, что информационный фон во время рассмотрения нового украинского бюджета был весьма тревожным.

Во-первых, несмотря на многочисленные попытки, до сих пор не удалось развести войска в районе донбасских поселков Петровское и Золотое. В Киеве настаивали на том, что согласны пойти на этот шаг только после семи дней без стрельбы в зоне разведения конфликтующих сторон, но в Москве парировали, что этого условия в договоренностях нет. В среду президент Украины Владимир Зеленский отметил, что тишина сохраняется уже два дня. Однако, выступая в пятницу в Раде, министр обороны сообщил плохую новость. «Это условие (о семи днях тишины.— “Ъ”) не выполняется той стороной — стороной бандформирований, которые продолжают обстрелы регулярно. Так, в четверг был обстрел в районе разведения Золотое»,— сказал Андрей Загороднюк.

О новых обстрелах в районе Золотого в пятницу сообщил и штаб операции объединенных сил Украины, что почти наверняка означает обнуление счетчика семи дней. В свою очередь, замглавы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин рассказал, что «в районе села Петровского украинские силовики дважды подвергали обстрелам беспилотники наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ из стрелкового оружия, при этом уничтожили один из летательных аппаратов». Не обнародовав источник такой информации, он уточнил, что «за эффективное выполнение боевой задачи по уничтожению вражеской техники» украинские военные получили благодарность от командования и премии.

Во-вторых, негатива в отношениях между Киевом и Москвой добавило заявление Дарки Олифер — пресс-секретаря постпреда Украины в Минской контактной группе Леонида Кучмы. После заседания 15 октября она заявила, что обязательные условия для выполнения Киевом политической части минских договоренностей — это «роспуск квазигруппировок "Л/ДНР"» (речь идет о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках), а также восстановление полного контроля Украины над границей с Россией. «Подобные заявления наносят удар именно по первичной задаче, а именно — реализации минских договоренностей»,— прокомментировала эти слова представитель МИД РФ Мария Захарова.

В-третьих, острое заявление на этой неделе сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, причем именно в контексте бюджета на будущий год. По его словам, единственной альтернативой «формуле Штайнмайера», из-за подписания которой на Украине не угасают протесты националистов, может быть только укрепление армии, причем в ущерб остальному населению. «Я уже говорил нашим депутатам: если они серьезно к этому относятся (отказу от "формулы Штайнмайера".— “Ъ”), тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию и стараемся защитить себя без мирного процесса»,— заявил он 15 октября. Напомним, что «формула Штайнмайера», названная так по имени бывшего главы МИД (а ныне президента) ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

Правда, как следовало из выступления господина Пристайко в Раде в пятницу, сейчас власти Украины все же рассчитывают на дипломатическое урегулирование донбасского конфликта. По словам министра, в Киеве не теряют надежды на то, что саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) состоится в следующем месяце.

Кирилл Кривошеев, Марина Коваленко