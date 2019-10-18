Проходите на свободную кассу

В Перми и Пермском крае появляется все больше продуктовых дискаунтеров. В начале осени в Пермь вышла красноярская сеть магазинов низких цен «Маяк», открывшая свой первый гипермаркет в строительном центре «Масштаб». Учредители «Маяка» уже развивают в Перми другую сеть дискаунтеров — магазины «Светофор». В борьбе за покупателя другие ритейлеры в Перми предлагают скидки, доходящие до 66%. Эксперты считают, что сохранить своего потребителя продуктовым магазинам позволит более широкий ассортимент и более высокое качество продукции.



В начале осени в краевом центре по ул. Деревообделочной, 8 открылся гипермакет «Маяк», входящий в одноименную сеть. Магазин функционирует от ООО «Восторг 52». Как сообщается на официальной странице пермского магазина «ВКонтакте», компания приглашает к сотрудничеству поставщиков продуктов питания и сопутствующих товаров. На сайте сети указано, что гипермаркеты компании работают в 23 городах России (15 регионов): Барнаул, Вологда, Хабаровск, Красноярск, Грозный и другие. Пермский магазин в этом списке не числится.

Согласно kartoteka.ru, директором ООО «Восторг 52» является Надежда Тиханова, по телефону она отказалась отвечать на вопросы корреспондента «Ъ-Прикамье». В учредителях «Восторг 52» шесть человек: Андрей Шнайдер (18,8%), Иван Шнайдер (9%), Сергей Шнайдер (61,5%), Валерий Яковлев (6,5%), Андрей Вейкулайнен (3%) и Алексей Худоногов (1,2%). Каждый из бенефициаров «Восторг 52» является учредителем еще нескольких десятков обществ, к примеру, Андрей Шнайдер числится учредителем в 99 организациях, а Валерий Яковлев — в 91.

Красноярская семья Шнайдеров, а также господа Яковлев и Вейкулайнен являются учредителями еще одной сети дискаунтеров — «Светофор», открывшей магазины более чем в 70 регионах. В Пермском крае работает 23 торговых точки сети, в том числе шесть в Перми. Магазины «Светофор» работают в формате «жесткий дискаунтер». Как ранее отмечал «Ъ-Прикамье» (https://www.kommersant.ru/doc/3475962), сеть работает с небольшими локальными производителями, экономит на оформлении торгового зала, что способствует удерживанию низких цен.

Вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова говорит, что к разряду дискаунтеров можно отнести и магазины таких сетей, как «Пятерочка» и «Магнит», которые ориентируются на платежный уровень ниже среднего. Исследовательское агентство Infoline относит к ведущим дискаунтерам «Пятерочку» (X5 Retail Group), «Магнит», «Дикси», «Монетку» (основана в Екатеринбурге) и «Светофор» (создан в Красноярске). Еще в 2018 году Infoline сообщало в исследовании, что формат дискаунтеров становится лидером по обороту среди всех каналов розничной торговли. Аналитики прогнозировали, что в 2018 году объем продаж продуктов питания через дискаунтеры в России может вырасти на 17,14%, до 3,28 трлн руб. В 2019 году оборот дискаунтеров может достичь 3,63 трлн руб., в 2020 году — 4,46 трлн руб. Продажи продуктов в мини-маркетах за это время могут вырасти до 3,32 и 3,59 трлн руб., в супермаркетах — до 2,88 и 3,01 трлн руб. соответственно.

Почти все продуктовые ритейлеры в Перми теперь предлагают скидки и акции, выдают покупателям дисконтные и бонусные карты. Согласно приложению «Едадил», по некоторым товарам скидки могут составлять до 66%. На первом месте по количеству скидок «Пятерочка» (664 предложения), на втором — «Магнит» (462 предложения), на третьем — «Монетка» (145), на четвертом — «Семья» (130).

Сеть «Пятерочка» (X5 Retail Group) представлена в Прикамье более чем 430 магазинами, из них в Перми порядка 180. В X5 Retail Group поясняют, что только за минувший год ритейлер открыл регионе 76 новых «Пятерочек». Согласно 2Gis, в Перми насчитывается 128 филиалов «Магнит у дома» и 95 филиалов сети супермаркетов «Магнит». Екатеринбургская сеть «Монетка» открыла в краевом центре 61 магазин, в регионе филиалы сети расположены еще в 39 территориях. На официальном сайте торговые точки ритейлера называются «дискаунтер».

Елена Гилязова считает, что в Перми у продуктовых дискаунтеров есть перспективы.

«Они развиваются, поскольку платежеспособный спрос населения падает. Это показатель уровня жизни,— отмечает госпожа Гилязова.— Магазины, продающие более качественную еду, имеют другие цены, и у них сокращается сегмент потребления».





По информации Пермьстата, в январе-марте 2019 года реальные денежные доходы населения сократились на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в январе-марте 2019 года составляла 35,13 тыс. руб. (на 5,4% больше, чем в первом квартале 2018 года). Реальная начисленная зарплата в январе-июле этого года увеличилась на 2% по сравнению с прошлым годом.

Замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Прикамья Владислав Тонков указывает, что в последнее время продуктовые сети активно развивают формат магазинов «у дома». Магазины «у дома» предусматривают меньшие площади, конкурентные цены, небольшой средний чек и более свежие продукты. Замминистра считает, что продуктовые магазины смогут конкурировать с дискаунтерами за счет более широкого и более качественного ассортимента продукции.

«Каждая сеть ищет нишу, не занятую другими. У „Семьи“ это, например, прямые поставки — то, чем они отличаются от других. „Магнит“ и „Пятерочка“ — федеральные игроки, у них немного другая политика, но каждая сеть старается максимально предложить покупателю именно то, что он хочет»,— добавляет Владислав Тонков.

Елена Гилязова отмечает, что дискаунтеры будут конкурировать с другими продуктовыми сетями по сходным видам продукции.

«Одна и та же мука, одно и то же молоко могут стоить по-разному в разных магазинах, потому что вам предлагают дополнительный сервис: другое качество обслуживания на кассах, другая выкладка и торговое оборудование — целый ряд параметров, который тоже стоит денег. А если вы берете другие продукты, то всегда можно разбираться, почему колбаса может стоить в два раза дешевле, чем мясо на кости. Или, например, когда нам предлагается сыроподобный продукт вместо сыра и прочее. Вот здесь они конкурировать не могут»,— резюмирует вице-президент Пермской ТПП.





В X5 Retail Group рассказали, что «Пятерочка» начала уходить от позиционирования себя как дискаунтера, в сети обновили концепцию магазинов, пересмотрев ассортимент и CVP и запуск программы реконструкции в 2013 году. Сеть становится «магазином у дома», куда стало привычным ходить не только пенсионерам, но и среднему классу.

«Результаты „Пятерочки“ подтвердили, что, несмотря на снижение доходов населения, удобство совершения покупок и свежесть продуктов становятся для потребителей практически так же важны, как цена. Это во многом оказывает влияние на рост популярности „магазинов у дома“ как формата. Мы считаем, что этот сегмент будет развиваться наиболее активно. В России сегодня „магазины у дома“ занимают 31% рынка. По нашим прогнозам, к 2021 году их будет около 40%»,— заметили в сети «Пятерочка».

Евгения Ахмедова