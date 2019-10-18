Уралмашзавод сократит площадь в два раза

В долгосрочной перспективе ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ, вместе с ООО «ИЗ-Картэкс им. П.Г.Коробкова» входит в Группу «УЗТМ-Картэкс») планирует сократить территорию, которую сейчас занимает, примерно в два раза — с 377 га до 150-200 га. Об этом сообщил генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер. По его словам, это оптимизирует логистику на территории завода между его корпусами. Ожидается, что основное производство будет сосредоточено в трех блоках.

«Мы невероятно много времени теряем на всех перевозках: к одному станку отвезли, обработали, потом снова повезли куда-то, снова обратно. У нас пошли совсем другие веса на оборудовании: теперь мы производим большие экскаваторы, которые весят 700 тонн и больше», — рассказал господин Центер. Он отметил, что аналогичную компактизацию уже провели на питерском заводе «ИЗ-Картэкс», где объемы производства теперь в полтора раза больше, чем на Уралмашзаводе при меньшей численности рабочих. На заводе в Екатеринбурге при этом сокращений численности персонала не планируется. Он также подчеркнул, что пока конкретных планов по использованию свободных площадей нет.

Напомним, тему застройки части территории Уралмашзавода жильем активно обсуждают с момента публикации проекта генплана развития города до 2035 года, на котором часть завода уже занимают новые дороги и жилые дома. «Там сейчас железнодорожные цеха, железнодорожные пути, земля очень "тяжелая". Давайте в 2035 году мы это и обсудим. Сейчас мы пока решаем для себя жизненно важные вопросы, и для нас они первоочередные», — отметил Ян Центер. При этом на заводе не исключают, что могут запустить на свободных землях собственные проекты.

Сейчас, по словам господина Центера, предприятие сосредоточено на модернизации производства. За последние три года на эти цели направлено 3 млрд руб., еще 800 млн. рублей заложены на следующий год. «Выход на мировой рынок требует от нас нового качества. Последовательность нашей работы сейчас такая — мы модернизируем производство, ставим станки ближе друг к другу, повышаем качество нашего оборудования и снижаем издержки», — объяснил глава УЗТМ-КАРТЭКС

Татьяна Дрогаева