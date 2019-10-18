Скорость движения на Невском проспекте могут ограничить до 50 км/ч

Правительство Санкт-Петербурга рассматривает возможность введения ограничения скорости до 50 км/ч на Невском проспекте в ближайшие годы, сообщили “Ъ-СПб” в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о возможном снижении скорости движения в центре Петербурга до 50 км/ч, а некоторых районах — до 30 км/ч. Эта информация не соответствует действительности, пояснили “Ъ-СПб” в КРТИ.

Каналы ссылаются на проект Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Санкт-Петербурга на период до 2033 года, который появился еще в начале 2019 года, его разрабатывало ООО «Строй Инвест Проект». Документ, отметили в КРТИ, носит рекомендательный характер. Ограничение скорости движения в других районах города — оправданная мера, подчеркивают в КРТИ, но «на отдаленную перспективу». Если суммировать все предложения КСОДД, финансирование реализации проекта составит 2 трлн рублей до 2033 года, говорят в комитете, подчеркивая, что правительство только рассматривает предполагаемые меры. Документ планируют согласовать до конца 2019 года.

Так, согласно проекту КСОДД, ограничение скорости до 50 км/ч планировалось ввести на Васильевском острове, Петроградской стороне, частично в Адмиралтейском и Центральном районах. Ограничение скорости до 30 км/ч могло коснуться участка от Дворцовой набережной до Литейного проспекта, района Коломны, а также Крестовского острова. По мнению исполнителя, наибольшее значение пропускной способности дороги достигается при скорости 50-55 км/ч, в частности, за счет безопасного увеличения плотности транспортного потока. Кроме ограничения скорости КСОДД предлагает введение одностороннего движения на ряде магистралей Петербурга.

В СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга », которое создано в целях совершенствования системы управления дорожным движением, увеличения пропускной способности городских дорог, оперативно прокомментировать проект КСОДД не смогли, попросив направить официальный запрос.

Яна Войцеховская