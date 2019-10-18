Директора строительной компании в Ростове приговорили к реальному сроку за уклонение от налогов

В Ростове учредителя, директора и бухгалтера ООО «СВСтрой» Ивана Семенова осудили на один год и девять месяцев колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Неуплаченную суммы подсудимого обязали возместить.

Суд установил, что обвиняемый включил в налоговые декларации компании за 2015 и 2016 годы ложные сведения и уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль в особо крупном размере. Так, он не уплатил в федеральный и местный бюджеты налоговые отчисления в размере 41,5 млн. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СВСтрой» зарегистрировано в Ростове в декабре 2011 года с основным видом деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий». Компанию признали банкротом 17 октября 2017 года по иску ООО Торговый Дом «Ростовский алкоголь». Тогда сумма исковых требований составила около 24,7 млн руб. Сейчас ООО «СВСтрой» находится в стадии ликвидации.

Дарья Голякова