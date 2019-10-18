На Урале создано два новых управления Росприроднадзора

По данным ФНС, официально зарегистрировано Северо-Уральское управление Росприроднадзора с дислокацией в Тюмени. Новое управление включило в себя управления Росприроднадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Кроме того, создано новое юридическое лицо — Уральское управление Росприроднадзора, находящееся в Екатеринбурге. Согласно госреестру, правопредшественники ведомства — департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу, а также управления Росприроднадзора по Свердловской, Курганской и Челябинской областям.

Напомним, в феврале министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин заявлял о реорганизации структуры Росприроднадзора под реализацию национального проекта «Экология», в том числе о создании новой схемы размещения территориальных органов ведомства.