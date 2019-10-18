Эковахту по Северному Кавказу оштрафовали за деятельность нежелательной организации

Сегодня, 18 октября, мировой суд Краснодара привлек к административной ответственности общественную организацию «Экологическая вахта по Северному Кавказу» (ЭВСК), а также ее руководителя Андрея Рудомаху. Они признаны виновными в деятельности на территории России нежелательной организации (20.33 КоАП РФ).

Как прозвучало в зале суда, Рудомаха и ЭВСК участвовали в деятельности нежелательной организации Open Russia, основателем которой является бывший олигарх Михаил Ходорковский. Основу правонарушения составил факт интервью господина Рудомахи в адрес «МБХ медиа», которые, по данным правоохранителей, является проектом Open Russia.

Из материалов дела следует, что Андрей Рудомаха дал интервью «МБХ медиа», однако по закону признание организации нежелательной влечет запрет на производство и хранение ее материалов в целях распространения.

Отметим, что в апреле 2019 года ЭВСК стала первой в России организацией оштрафованной за работу на Open Russia. Однако в октябре 2019 года Верховный суд Адыгеи отменил это решение. По данным следствия, по новому делу (ст. 20.33 КоАП РФ) Андрей Рудомаха ходатайствовал о передачи его по месту регистрации ЭВСК, однако суд принял решение рассмотреть по месту правонарушения.

В итоге суд назначил Экологической вахте по Северному Кавказу штраф на сумму 60 тыс. руб. Самого Андрея Рудомахи на суде не было. Его суд оштрафовал на 30 тыс. руб.

Еще в апреле 2018 года Генпрокуратура признала нежелательными две зарегистрированные в Великобритании организации, связанные с Михаилом Ходорковским,— Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement.

Василий Хитрых