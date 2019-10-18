Неудачное задержание сына наркобарона Коротышки вылилось в полномасштабное сражение

Отряд полицейских северного мексиканского города Кульякан в ходе обычного патрулирования улиц был обстрелян из окон одного из домов. Полицейским удалось окружить дом и задержать четырех человек, одним из которых оказался находящийся в розыске сын главы наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. Овидио Гусман Лопес, который, как и его отец, отбывающий сейчас пожизненный срок за наркоторговлю и убийства, занимается наркоторговлей и частично контролирует отцовский наркокартель.

Полицейским не удалось довести операцию до конца и доставить Гусмана-младшего в участок. Дом, в котором находились полицейские и задержанные, был окружен множеством вооруженных членов наркокартеля, которые открыли стрельбу, требуя освободить своих подельников. Кроме того, другие члены картеля перекрыли дороги в районе и подъездные шоссе к городу, перегородив их подожженными автомобилями, а также осуществили несколько нападений на сотрудников служб безопасности по всему городу. Перестрелка продолжалась несколько часов, вынудив местных жителей все это время укрываться в домах. По предварительным данным, в ходе перестрелок были убиты два человека, 21 получил ранения. Под шумок заключенные устроили побег из местной тюрьмы, и пока неизвестно, скольким именно удалось бежать.

Учитывая обстановку, власти Мексики отдали приказ полицейским свернуть операцию и, оставив задержанных, покинуть район. «Было принято решение отойти от дома, оставив Гусмана, чтобы попытаться избежать еще большего насилия в районе, сохранить жизни наших сотрудников и восстановить спокойствие в городе»,— заявил министр безопасности Мексики Альфонсо Дурасо.

Подробнее о Коротышке читайте в публикации “Ъ” «El Chapo: немелкий бес».

Алена Миклашевская