Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании. Функции и полномочия учредителя компании будет осуществлять Министерство обороны. Новая структура будет выполнять гособоронзаказ, а также реализовывать госпрограммы. Ранее о планах создания новой публично-правовой компании писал “Ъ”.

«В целях обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры постановляю создать публично-правовую компанию Военно-строительная компания»,— говорится в сообщении.

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Напомним, после череды скандалов, связанных с информацией о хищениях и коррупции в подведомственном Минобороны Федеральном агентстве по специальному строительству (Спецстрой России), министр обороны Сергей Шойгу объявил о его ликвидации. Спецстрой занимался, в том числе, строительством космодрома Восточный. Функции Спецстроя были переданы военному министерству.

О том, кто теперь будет возводить объекты Минобороны, читайте в материале “Ъ” «С военной стройкостью».