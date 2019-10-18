Ценовая политика «Победы» заинтересовала Генпрокуратуру

Генпрокуратура начала проверять, правомерно ли повышение стоимости билетов «Победы» на рейсы, выполняемые из других стран в Россию. На прошлой неделе Московский городской суд запретил перевозчику брать с пассажиров плату за регистрацию при вылете из зарубежных аэропортов. В ответ на решение суда «Победа» объявила, что в таком случае за регистрацию будут платить все пассажиры, и стоимость билетов из-за границы, соответственно, повысится на €25. Подорожают ли теперь авиабилеты? Об этом — Юлия Грицай.

€25 — это три бутылки итальянского просекко, плотный ужин в парижской брассери или пять колбасок карривурст в аэропорту Франкфурта. Но, кажется, клиенты «Победы» потратят эти деньги не на еду, а на билеты: авиакомпания обещает поднять цены именно на эту сумму. Столько пассажиры раньше платили, чтобы зарегистрироваться на стойке в аэропорту за границей. Теперь же платить будут даже те, кто делает это онлайн, говорят в «Победе». Но даже если билеты подорожают на €25, они все равно останутся самыми дешевыми на рынке, подсчитал для “Ъ FM” пиар-менеджер сервиса Biletix Григорий Луговой: «Средний чек на билет авиакомпании “Победа” в одну сторону из Германии в Россию в 2019 году составил 6,5 тыс. руб., во всех остальных авиакомпаниях — 14,4 тыс. руб. Если даже лоукостер поднимет стоимость на 40%, сумма составит 9 тыс., что на 33% ниже, чем в среднем по рынку».

Такая же ситуация и с перелетами из Италии: если билет на рейс «Победы» стоит меньше 8 тыс. руб., то другие авиакомпании продают места на то же направление примерно за 30 тыс. руб. После повышения цены на 40% билет «Победы» подорожает примерно до 10 тыс. руб., что все равно дешевле предложений других перевозчиков. Однако несмотря на это, некоторые эксперты опасаются, что конкуренты бюджетной авиакомпании не отстанут и тоже поднимут цены. Предотвратить это поможет пересмотр решения суда, но, скорее всего, этого не случится, отмечает авиаюрист Алексей Елтунов: «Московский городской суд рассматривает дела в рамках нашего законодательства. Российские авиакомпании должны в первую очередь руководствоваться внутренними документами и нормативной базой, и только во вторую очередь — международными, и то только в том случае, если эти документы ратифицированы и приняты всеми перевозчиками».

Впрочем, несмотря на обещания «Победы» поднять цены, сделать это на всех направлениях авиакомпания не сможет, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов: «Надо понимать, что когда ты занимаешься ценообразованием, нельзя уходить в убыток. Когда издержки выросли, то потенциально у тебя может увеличиться и цена.

Но она не может просто так вырасти на €25 по щелчку пальцев — это зависит от эластичности спроса на рынке.

Поэтому где-то “Победа” будет вынуждена поднять цены, но где-то она это сделать не сможет, потому что иначе это приведет к оттоку пассажиров и к еще большим издержкам».

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Тем не менее практика оплаты регистрации в аэропорту распространена среди европейских лоукостеров. Так, например, венгерский WizzAir просит за эту услугу €30, а ирландский Ryanair — €55. Так что в принципе €25, которые брала «Победа», — это достаточно низкая цена по рынку.

Кроме Генпрокуратуры, ситуацию с повышением стоимости билетов «Победы» также изучат Министерство транспорта и Федеральная антимонопольная служба.