«Победа» отказалась от комиссии

Авиакомпания «Победа» отменила сбор за оплату билетов банковской картой в размере 2%. До этого компания перекладывала на клиентов расходы по оплате банковской комиссии за совершение операций. Перевозчик объясняет этот шаг стремлением увеличить долю приобретаемых через официальный сайт билетов и повысить реализацию дополнительных услуг. Эксперты считают, что в долгосрочной перспективе это может дать результаты: клиенты лоукостера, как правило, обращают внимание на комиссионные сборы.

Авиакомпания «Победа» 11 июля отменила сбор за оплату покупки билетов банковской картой, сообщили в авиакомпании. Сбор составлял 2% от тарифа, указанного на сайте перевозчика. Таким образом, компания за счет клиента компенсировала свои расходы за услуги банков по обеспечению платежей, а конечная цена билета на 2% превышала цену, указанную на сайте лоукостера. Сбором при этом не облагалась оплата наличными через терминал в аэропорту Внуково. Клиентам также доступна оплата через салон «Евросети» или платежную систему QIWI, она облагается сбором в 3%.

Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков объясняет отмену сбора стремлением повысить лояльность клиентов и увеличить долю приобретаемых билетов через сайт авиакомпании.

По его словам, около 72% клиентов покупают билеты на рейсы перевозчика через официальный сайт и мобильное приложение. «Сейчас наша цель — увеличить долю таких клиентов минимум на 10%»,— говорит господин Калмыков. Остальные приобретают билеты через агрегаторы — Aviasales, SkyScanner, Tutu.ru и другие сервисы. По его словам, основная часть клиентов, оплачивающих билеты через сайт, приобретают дополнительные услуги. В компании рассчитывают, увеличив долю реализуемых через официальный сайт и мобильное приложение билетов, нарастить долю реализуемых дополнительных услуг. Продажи допуслуг должны компенсировать расходы, которые «Победа» понесет после отмены сбора.

В декабре 2017 года «Победа» выиграла судебный спор с управлением Роспотребнадзора по Коми. Надзорный орган через Щербининский районный суд Москвы требовал признать действия лоукостера по взиманию сбора противоправными, так как авиакомпания устанавливала различные цены на билеты в зависимости от способа их оплаты. Истец также требовал обязать «Победу» обеспечить продажу билетов без взимания комиссии.

Суд отказал Роспотребнадзору, мотивировав решение тем, что «при выборе любого из способов оплаты организацией-агентом взимается сервисный сбор за оформление билетов (агентское вознаграждение), при этом цена авиабилета, установленная авиакомпанией, остается твердой и изменению не подлежит, на что прямо указано на официальном сайте авиакомпании».

В то же время приобретение билетов напрямую от ответчика невозможно, так как у «Победы» отсутствуют собственные кассы продажи билетов.

Глава Infomost Борис Рыбак отмечает, что клиенты «Победы» и так лояльны перевозчику: несмотря на спорную репутацию, загрузка рейсов приближается к 100%. «Голосование рублем — наиболее честное голосование, так как оно отражает реальные потребности населения»,— говорит эксперт. Он считает, что в ближайшее время инициатива «Победы» не приведет к повышению лояльности, но в долгосрочной перспективе может оказать положительный эффект. «Люди, входящие в целевую аудиторию "Победы", при приобретении услуги, как правило, обращают внимание на наличие платежей и комиссий»,— объясняет господин Рыбак.

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что отмена сбора направлена на снижение общего негатива в отношении компании. По его словам, платеж нельзя назвать скрытым, так как клиент видит его на одном из шагов покупки билета. «Не очень понятно, за что авиакомпания брала плату. С таким же успехом можно выводить все расходы перевозчика в отдельные сборы. Если раньше 10-15 лет назад такие комиссии были распространены в мире, сегодня от них все отказались. Практически все транзакции осуществляются через пластиковые карты, а приобретение билета за наличные деньги сегодня выглядит реликтом из минувшей эпохи»,— говорит эксперт. При этом стремление лоукостера увеличить долю продаж через официальный сайт логично, так как позволяет избежать выплат комиссий агентам и GDS (Глобальным дистрибьюторским системам). Кроме того, продажа через официальный сайт расширяет возможности перевозчика по продаже дополнительных услуг.

Герман Костринский