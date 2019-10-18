Молодые ученые разрабатывают в Тюмени новый способ лечения сахарного диабета

В Тюмени над проектом «Доступный инсулин» работают студентка Института биологии Тюменского госуниверситета Мария Бушманова и школьники Павел Олейников и Иван Рязанцев. Как рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области, они планируют выделять инсулин из топинамбура и затем, на его основе делать таблетки. По их данным, употребление напитка из топинамбура снижает содержание сахара в крови в два раза (с 12 до 6). На данный момент молодые ученые проверяют теорию и пробуют выделить из растения топинамбура полисахарид.

В случае удачного эксперимента молодые ученые планируют запатентовать свою разработку как биологически активную добавку и участвовать с ней в грантовых конкурсах. Готовый продукт планируют изготавливать в виде таблеток.

По данным Министерства здравоохранения РФ, в мире 415 млн человек больны сахарным диабетом. В ноябре прошлого года в Тюменской области заболевание зарегистрировано у 50 тыс. человек.

Евгений Минин