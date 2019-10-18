Павел Крашенинников презентовал уральским студентам «Заповеди советского права»

Председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников презентовал студентам Уральского государственного юридического университета новую книгу «Заповеди советского права». Она посвящена советскому государству и праву в 1939-1961 годы. В частности, в ней раскрываются юридические нюансы во время военного времени, а также во время коллективизации и репрессий.

Господин Крашенинников автор многих книг по юриспруденции. Среди них «12 апостолов права», «Времена и право», «Серебряный век права», «Страсти по праву. Очерки о праве военного коммунизма и советском праве 1917–1938 гг», «Античное право: очерки истории». В 2017 году была издана его биографическая книга «Родительный и дательный», написанная на основе бесед с Вадимом Дубичевым.