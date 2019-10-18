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Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Павел Крашенинников презентовал уральским студентам «Заповеди советского права»

Председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников презентовал студентам Уральского государственного юридического университета новую книгу «Заповеди советского права». Она посвящена советскому государству и праву в 1939-1961 годы. В частности, в ней раскрываются юридические нюансы во время военного времени, а также во время коллективизации и репрессий.

Господин Крашенинников автор многих книг по юриспруденции. Среди них «12 апостолов права», «Времена и право», «Серебряный век права», «Страсти по праву. Очерки о праве военного коммунизма и советском праве 1917–1938 гг», «Античное право: очерки истории». В 2017 году была издана его биографическая книга «Родительный и дательный», написанная на основе бесед с Вадимом Дубичевым.

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