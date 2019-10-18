Возобновилось авиасообщение между Самарой и Нижним Новгородом

В пятницу из международного аэропорта Курумоч был выполнен первый рейс авиакомпании «ИрАэро» из Самары (Курумоч) в Нижний Новгород (Стригино). Об этом сообщает пресс-служба самарского аэропорта.

«Рейс будет выполняться с частотой пять раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на самолетах Sukhoy Superjet 100. Время в пути – один час»,– говорится в сообщении.

Расписание рейсов размещено на сайте аэропорта. Стоимость билетов и условия перевозки опубликованы на сайте авиакомпании.

Ранее рейсы из Самары в Нижний Новгород осуществляла ПАО «Авиакомпания «Ютэйр». Но в июне текущего года они были прекращены.

Георгий Портнов