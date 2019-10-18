В пермском филиале Волжского университета водного транспорта выявили нарушения

Транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в Пермском филиале ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта». Как сообщает пресс-служба надзорного органа, установлены факты необоснованного допуска участников к конкурентным процедурам, заявки которых не соответствовали установленным требованиям в части характеристик поставляемого товара, а также нарушения сроков размещения извещений о проведении электронных аукционов.

Директору филиала внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены. Трое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Еще шесть человек были привлечены к ответственности антимонопольной службой.