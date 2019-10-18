В Югре на здравоохранение дополнительно выделят 6 млрд рублей

Власти Ханты-Мансийского автономного округа—Югры дополнительно выделят 6 млрд руб. на сферу здравоохранения. Решение о внесении изменения в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов принято сегодня на заседании правительства ХМАО

Как пояснила губернатор Наталья Комарова, деньги пойдут на покупку оборудования для медицинских учреждений, увеличение объемов бесплатной медпомощи по специализации «онкология» и количества вылетов санавиации. Около 1,8 млрд руб. также будут направлены на выплату заработных плат медперсоналу.