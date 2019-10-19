Будущее женское время

В Париже открылась 46-я ярмарка современного искусства FIAC. Необъятный неф Гран-Пале заполнен стендами, каждый метр на счету, искусству тесно. Участников с каждым годом становится все больше, сейчас выставлены 199 художественных и дизайнерских галерей из 29 стран. Разобраться в этой кишащей современности корреспонденту “Ъ” во Франции Алексею Тарханову было непросто.

«The Future Is Female». «Будущее» теперь не среднего рода, как в русском языке, и не мужского, как во французском. «Будущая» — она. Полотно-вывеску Сэма Дюрана со стенда нью-йоркской Paula Cooper Gallery заметили все. Американцы, которых в этом году много, предпочли привезти в основном политкорректное искусство, которое провоцирует скромно, оскорбляет бережно и нарушает конституцию строго в рамках закона. Первый этаж, где выставляются галерейные мажоры,— весь про хорошее против плохого.

Чуть больше свободы наверху, на антресолях, где расположились галереи помоложе, но прежних веселых безобразий вы и там не найдете. Мимо стенда парижской Mor Charpentier, где чилийская художница Волуспа Харпа накладывает современную порнографию на исторические антифеминистские лубки, проходят, потупив глазки.

После меланхолических цезур недавней Антикварной биеннале FIAC поражает размером и концентрацией. Чтобы вместить всех желающих, пришлось захватить соседнюю северо-восточную галерею, подняться в Парадный салон, но искусству все равно тесно. Даже в центральной точке под куполом, где обычно наслаждались простором ударные произведения главных галерей, стены сжимают пространство. У этой толчеи есть недостаток — объективной картины FIAC не будет ни у кого, все будут описывать ярмарку с разных концов, как слепцы слона.

Как всегда, впечатлил тематический стенд галереи Gagosian, названный «Artists on the French Riviera», со славной майоликой Пикассо; в галерее Gmurzynska — целая выставка чилийца Роберто Матты (1911–2002), в том числе отличная главная работа за €1,9 млн. Кукольный домик в натуральную величину с ванной комнатой из фарфора выстроила американка Дженезис Беланже в галерее Perrotin. Здесь же — монументальные стеклянные бусы француза Жан-Мишеля Отоньеля.

Daniel Templon, Nathalie Obadia, Kamel Mennour, Thaddaeus Ropac — все великие галеристы здесь, никто не прогуливает. Часть выставки вышла наружу. Парад инсталляций вперемешку с фастфудом устроен на улице между Гран-Пале, Большим дворцом, и Пти-Пале, Маленьким, куда FIAC тоже запустила щупальца. Скульптуры выставлены не только на Вандомской площади, но и в Тюильри, а на площади Согласия дизайнерские галереи показывают целые сборно-разборные дома архитекторов-модернистов. Цены на произведения Жана Пруве, которого выставляют здесь галереи Francois Laffanour, Downtown Galerie и Patrick Seguin, немаленькие. В гостиную эти дома не поставишь, но и таких вещей остается в мире все меньше.

Количество работ на FIAC оборачивается натуральным издевательством. Как можно все это осмотреть всего за три дня с 17 по 20 октября, отведенных на ярмарку? Притом обещают, что она еще разрастется в следующем году, когда FIAC 2020 станет одним из последних событий, проходящих в Гран-Пале. Огромное здание, построенное еще в 1900 году к Всемирной выставке, закроется на реконструкцию до Олимпийских игр 2024 года. Заменой будет временный дворец, который обещают возвести на оконечности Марсова Поля возле Военной школы. Может, и не беда. Ведь уже сегодня кажется, что Гран-Пале не так уж и важен: в дизайне FIAC невероятные интерьеры дворца почти не участвуют. Это уже совсем не выставка, а необъятные торговые ряды.

Конечно, смешно упрекать ярмарку в коммерческой ориентации. Но это часто вступает в спор с самим понятием «современного». Многолетняя директриса FIAC, могучая Дженнифер Флай хотя и призывает искусство говорить о самых болезненных проблемах, помнит, что была когда-то галеристкой. Ее задача — не столько прогреметь демонстрацией, сколько помочь участникам продаться, что в нынешней ситуации лучше делать без скандалов. Среди главных произведений в Гран-Пале — скульптура цветка, которую сделала 90-летняя легенда искусства и люкса японка Яйои Кусама. Ее же тыква выставлена на открытом воздухе у Вандомской колонны. Куда более нежное украшение, чем стоявшая там же в 2014 году гигантская зеленая елка, она же анальная пробка Пола Маккарти, которую директрисе припоминают каждый год. То, что адская колесница современного искусства превратилась в тыкву,— тоже сигнал времени.