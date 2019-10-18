В Тольятти предотвратили заказное убийство

В Тольятти задержан 35-летний житель, подозреваемый в совершении преступления по ч. 3 статьи 33, ч. 1 статьи 30, п. «з» ч. 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления убийства по найму). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемый из-за неприязни к бывшему коммерческому партнеру решил организовать его убийство. Он предложил совершить это преступление своему знакомому, пообещав в качестве оплаты частичное погашение долга. Мужчина согласился, однако позже обратился в правоохранительные органы и рассказал о готовящемся преступлении. Подозреваемый передал предполагаемому исполнителю необходимую информацию о месте проживания потерпевшего и его автомобиле, а также деньги для приобретения оружия.

17 октября в Тольятти сотрудники УУР ГУ МВД России по Самарской области при поддержке сотрудников СОБР «Омега» управления Росгвардии по Самарской области задержали подозреваемого. В федеральном суде Самарского района Самары рассмотрят ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ани Айвазян