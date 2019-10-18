С «Уральских авиалиний» просят взыскать задолженность по сбору за метеообеспечение

Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Росгидромета подал иск к «Уральским авиалиниям» о взыскании задолженности по оплате сбора за метеообеспечение в аэропортах.

В авиакомпании воздержались от комментариев по иску. «Мы не комментируем судебные процессы, пока они идут. Потом, когда будет вынесено решение, сможем что-нибудь сказать»,— добавили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Арбитражный суд Свердловской области принял его к рассмотрению. Заседание назначено на 13 ноября.