Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции ВПП аэропорта Рощино

Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию реконструкции взлетно-посадочной полосы тюменского аэропорта Рощино, сообщает ведомство. Работы проводятся в рамках госпрограммы Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры до 2022 года».

Стоимость проекта — 2,5 млрд руб. Предполагается, что обновление ВПП увеличит пропускную способность на 25%. Согласно проекту, должны быть проведены реконструкция рулежных дорожек и водосточно-дренажной сети, строительство очистных сооружений поверхностного стока и установка новых систем светосигнального оборудования. Кроме того, будут автоматизированы объекты электроснабжения и реконструировано метеорологическое оборудования

Рощино — аэропорт международного класса. С 2014 года принадлежит аэропортовой сети «Новапорт». Находится в 13 км к западу от Тюмени. Имеет две взлетно-посадочные полосы. По итогам 2018 года, аэропорт обслужил более 1,9 млн пассажиров. Наиболее популярные внутренние направления — Москва, Санкт-Петербург, Новый Уренгой, Салехард, Новосибирск, Сочи и Симферополь, зарубежные — Анталья, Ташкент, Астана и Пхукет. Реконструкция Рощино ведется с конца 2012 года.