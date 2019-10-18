В Брянске высокопоставленного следователя задержали за взятку

Начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления УМВД по Брянской области задержан с поличным при получении взятки. Как сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону, в отношении офицера возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему предъявлено обвинение.

По данным следствия, с июля по сентябрь 2019 года он договорился с фигурантом находящегося в его производстве уголовного дела о прекращении преследования за 5 млн руб. 20 сентября следователь получил от обвиняемого первый транш взятки в размере $2200 (141,3 тыс. руб.). Следующую часть взятки полицейский получал под контролем сотрудников правоохранительных органов. Его задержали 17 октября в здании УМВД по Брянской области при попытке получить 1 млн 105 тыс. руб. Сейчас решается вопрос об избрании следователю меры пресечения.

В управлении МВД по Брянской области проводится служебная проверка в связи с задержанием сотрудника, сообщили в пресс-службе ведомства. По результатам проверки следователя уволят из органов внутренних дел. Также к дисциплинарной ответственности будет привлечен его руководитель.

Александр Тихонов, Ярославль