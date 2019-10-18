В Самаре снесут 400 рекламных щитов

В Самаре планируется демонтировать порядка 400 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщает городская администрация.

В мэрии поясняют, что собственники должны снести в течение месяца щиты, срок договора аренды по которым истек. В ином случае рекламную установку демонтирует подрядчик профильного департамента мэрии со взысканием всех расходов. Кроме того, собственник должен заплатить за нахождение участка в его пользовании сверх срока. Конструкция может остаться на месте, если адрес учтен в новой схеме размещения рекламных конструкций, есть победитель аукциона, а щит соответствует всем требованиям.

Обновленная схема была утверждена в августе с указанием земельных участков, на которых могут быть установлены конструкции определенных типов и размеров. В схему вошли более 2 тыс. конструкций.

«Места освобождаются для проведения торгов, чтобы новым победителям предоставить необремененные земельные участки для установки рекламных щитов, - отметил главный специалист отдела организации торгов и выдачи разрешений и контроля рекламно-информационного оформления комитета по наружной рекламе департамента городского хозяйства и экологии Александр Щигорев.

Ани Айвазян