02 июля, вторник
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Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

УФАС Петербурга снова отложило слушание дела о снежном картеле

Санкт-Петербургское УФАС отложило заседание по делу, возбужденному в отношении нескольких унитарных дорожных предприятий, в действиях которых антимонопольная служба усмотрела возможные признаки картельного сговора.

Как сообщил “Ъ-СПб” представитель УФАС, слушания назначены на 12 июля. В антимонопольной службе также отметили, что привлекли к делу комитет по благоустройству Петербурга и продолжают сбор информации в рамках дела.

Напомним, что заявление в УФАС с просьбой проверить возможное наличие картеля подал депутат петербургского парламента Максим Резник. Общая сумма закупок на уборку города по 13 конкурсам составила 8,9 млрд рублей.

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