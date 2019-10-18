Ленобласть потратит 722 млн рублей на капремонт социальных специализированных учреждений

Власти Ленобласти выделят на капитальный ремонт и благоустройство территорий социальных специализированных учреждений 722 млн рублей. Эти средства заложены в проект бюджета на 2020-2022 годы, который внесен на рассмотрение регионального Заксобрания. По сравнению с прошлым годом сумма увеличена на 248 млн руб., сообщили в пресс-службе областного правительства.

Уточняется, в частности, что 108 млн руб. направят на ремонт помещений геронтологического центра в Каменногорском доме-интернате, 67,6 млн руб. — на аналогичные работы в Гатчинском психоневрологическом интернате. В Будогощском и Тихвинском ПНИ помимо ремонта также установят систему видеонаблюдения.

Всего по Ленобласти капремонт будет проведен в 15 социальных специализированных учреждениях.