Роза Палатова ушла с поста замминистра социального развития Оренбуржья

Роза Палатова освобождена от исполнения обязанностей заместителя министра социального развития Оренбургской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Денис Паслер. Об этом сообщает Оренбургской области

Женщина ушла с поста с пятницы. Сообщается, что Роза Палатова уволилась по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию. Она занимала пост с 31 октября 2014 года. Кто будет исполнять обязанности заместителя министра социального развития Оренбургской области, пока не говорится.

Георгий Портнов