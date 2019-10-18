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Алексей Ракитский возглавит департамент строительства Югры

Новым директором департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) стал Алексей Ракитский. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Наталья Комарова.

Предыдущий главный архитектор Югры Андрей Кривуляк покинул пост 10 октября. «Пришло время новых начинаний»,— сообщал он на своей странице в Instagram.

Алексей Ракитский окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет и юридический институт Томского государственного университета. Является председателем югорского отделения союза архитекторов России. Ранее занимал пост главы управления архитектуры и градостроительства администрации Нижневартовска.

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