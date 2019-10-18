Назначен заместитель министра строительства Челябинской области

Заместителем министра – начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области официально стал один из победителей кадрового конкурса «Команда Челябинской области» Евгений Курилов. Распоряжение губернатора Алексея Текслера о назначении опубликовано на сайте правительства региона.

Евгений Курилов родился в 1984 году. Окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «городское строительство и хозяйство». Работа конструктором, инженером, главным инженером проектов в компаниях «Мир Создания»,«ТехСтройМонтаж», с 2015 по 2019 годы был заместителем директора ТД «ЧелябТрейд».