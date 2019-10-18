Ульяновская область вошла в состав промышленного кластера «Композиты без границ»

Ульяновская область присоединилась к промышленному кластеру «Композиты без границ». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Межрегиональное объединение направлено на формирование в России полной технологической цепочки производства композитных материалов, включая производство углеродного волокна, стекловолокна, базальтового волокна, а также готовых изделий для конечных потребителей.

В настоящее время в Ульяновской области работает завод «Вестас», выпускающий композитные лопасти для ветрогенераторов, и предприятие «АэроКомпозит-Ульяновск», где производят силовые конструкции для авиастроения. В ближайшие годы планируется создание специального композитного кластера на территории портовой особой экономической зоны.

Андрей Сазонов